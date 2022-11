RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * « CON MARA VENIER ANCHE ANTHONY DELON – MARCO GIALLINI – MARCO BELLOCCHIO (13/11) »

12.06 - sabato 12 novembre 2022

Domenica 13 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 10° puntata della nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. Ospite d’eccezione, Anthony Delon che si racconterà in un’intervista in cui ripercorrerà la sua infanzia e il suo non facile rapporto con i genitori Alain e Nathalie Delon. Rosanna Banfi parlerà, invece, del bellissimo rapporto che la lega al papà Lino e alla mamma Lucia, dei suoi 30 anni di matrimonio con l’attore Fabio Leoni e del difficile momento vissuto nel 2009 a seguito della scoperta di un tumore al seno. Marina Occhiena, invece, racconterà gli anni vissuti da cantante solista a seguito dell’uscita dai ‘Ricchi e Poveri’ fino alla celebre reunion al ‘Festival di Sanremo’ nel 2020, per poi esibirsi con il brano “Che sarà”.

Sarà Marco Giallini a presentare il film ‘Il Principe di Roma’, al cinema dal 17 novembre per la regia di Edoardo Falcone. Nel talk dedicato a Ballando con le stelle, in studio Giampiero Mughini, Paola Barale, Rosanna Banfi e la ballerina per una notte Giovanna Ralli, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra. Grande attesa per l’arrivo in studio del regista Marco Bellocchio, accompagnato dall’attore Fabrizio Gifuni per presentare la serie tv ‘Esterno Notte’ che racconta la drammatica vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, in onda in prima serata su Rai1 il 14, 15 e 17 novembre. Franco Ricciardi presenterà il suo nuovo singolo “JE”.