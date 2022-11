PAT * CARNE DA LABORATORIO: ZANOTELLI, « HO FIRMATO LA PETIZIONE CONTRO IL “CIBO SINTETICO”, I PRODOTTI DELLA FILIERA AGRICOLA RAPPRESENTANO SALUTE E CULTURA DEI TERRITORI »

17.18 - lunedì 21 novembre 2022

Zanotelli: “Assieme per la qualità del cibo e per la tutela dell’agricoltura”. “Il cibo è salute, è qualità della vita, è cultura dei territori e delle comunità, è espressione del lavoro e del sapere umano che si tramanda di generazione in generazione, è rispetto della terra e degli animali, è condivisione e scambio, è valorizzazione dei territori e della loro storia. Per questo ho firmato convintamente la petizione contro il cibo sintetico”: lo sottolinea l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli all’indomani della sua partecipazione alla 72° Giornata provinciale del Ringraziamento.

“La Provincia – aggiunge l’assessore – è vicina al mondo dell’agricoltura e intende sostenerlo con tutti gli strumenti a sua disposizione, specialmente in un momento come questo in cui i rincari delle materie prime e dell’energia rischiano di essere insostenibili per molte aziende. Ma sono molte le sfide che coinvolgono il mondo agricolo, dal cambiamento climatico ad uno sviluppo basato su conoscenza, innovazione e tecnologia. Investire nel settore agricolo per noi significa avere fiducia nel futuro di una terra che ha tutte le possibilità di continuare a crescere e credere in questo comparto con scelte lungimiranti e di sistema”.