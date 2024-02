PAT * FRANA IN VAL DI LEDRO: GEROSA, « SI STANNO ATTIVANDO TUTTE LE SOLUZIONI, PER GLI STUDENTI CHE NON RIESCONO A RAGGIUNGERE LE SCUOLE »

19.08 - martedì 13 febbraio 2024

La vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa auspica che gli studenti di Ledro possano continuare a seguire le lezioni. Frana in Val di Ledro: le scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale si attivano per gli studenti che non riescono raggiungere le rispettive scuole.

Mentre la frequenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado è stata garantita, si stanno attivando tutte le soluzioni a favore degli studenti che non riescono a raggiungere le rispettive scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale a causa della frana dei giorni scorsi. Il Servizio istruzione della Provincia, su indicazione dell’assessore competente Francesca Gerosa, ha dato disposizione alle scuole di attivarsi affinché gli alunni della Val di Ledro che hanno problemi di mobilità possano riprendere quanto prima le lezioni: “Ho sentito il Sindaco di Ledro e il Presidente Fugatti oggi.

Nonostante le oggettive condizioni di difficoltà – ha affermato la vicepresidente Gerosa – ci siamo confrontati con urgenza perché è importante intervenire con soluzioni organizzative che tengano conto della necessità di non interrompere il percorso di apprendimento dei ragazzi. Da qui l’invito a individuare le strategie didattiche più adeguate (didattica digitale integrata ecc…) per consentire la continuità del percorso scolastico agli studenti e studentesse residenti a Ledro e impossibilitati a raggiungere la sede della propria scuola”.