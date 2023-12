COMUNE TRENTO * MONTE BONDONE – STAGIONE INVERNALE 2023: « SCI DI FONDO, APRE L’8 DICEMBRE L’ANELLO DI FONDO ALLE VIOTE »

10.48 - mercoledì 6 dicembre 2023

Apre già venerdì l’anello di fondo alle Viote. Buone notizie per gli amanti dello sci di fondo, grazie all’abbassamento delle temperature l’anello da un chilometro e 200 metri sarà aperto già venerdì prossimo 8 dicembre. Quello da 2 chilometri e mezzo sarà completato invece entro Natale.

Il Centro fondo resterà aperto per la stagione invernale fino al 31 marzo 2024 con i seguenti orari: dalle 8.30 alle 17 fino al 15 febbraio e dalle 8.30 alle 18 dal 16 febbraio fino a fine stagione. Per la stagione estiva il Centro sarà aperto dal primo giugno al 30 settembre dalle 10 alle 17 nei giorni feriali e dalle 9 alle 18 nei giorni festivi. Tra le novità di quest’anno a gennaio verrà installata una nuova casetta mobile per i giudici e cronometristi per le gare e probabilmente verrà acquistata una nuova casetta per aumentare gli spazi ai noleggiatori di sci. Per le tariffe complete si può visitare il sito www.asis.trento.it.