CORTE COSTITUZIONALE * REGIONE LIGURIA: « ILLEGITTIMITÀ PARZIALE, REQUISITI NUCLEO FAMILIARE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA »

13.18 - giovedì 20 aprile 2023

S.77/2023 del 22/02/2023 – Udienza Pubblica del 22/02/2023, Presidente SCIARRA, Redattore DE PRETIS.

Norme impugnate: Art. 5, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Liguria 29/06/2004, n. 10.

Oggetto: Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Liguria – Requisiti del nucleo familiare per partecipare all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [E.R.P.] – Residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell’ambito del territorio regionale – Denunciata “discriminazione indiretta” per l’introduzione di un ingiustificato squilibrio tra le chances degli stranieri e quelle dei cittadini italiani – Denunciato contrasto tra la clausola di lunga residenza e la direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Atti decisi: ord. 90/2022