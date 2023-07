GPI – TRENTO * DATI PRELIMINARI PRIMO SEMESTRE 2023: « RICAVI CONSOLIDATI SUPERIORI A 190 MLN (+ 12,5 %) / EBITDA A 24,5 MLN (+ 41,6 %) »

06.45 - sabato 22 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

GPI, DATI PRELIMINARI PRIMO SEMESTRE 2023: CRESCITA SOSTENUTA DI EBITDA E RICAVI – CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP NELLA SANITÀ DIGITALE

RICAVI + 12,5 % – EBITDA + 41,6 %

Ricavi H1 23 > € 190 mln (H1 22 € 168,9 mln)

EBITDA H1 23> € 24,5 mln (H1 22 € 17,3 mln)

Il Consiglio di Amministrazione di Gpi S.p.A. (GPI:IM), società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Tech Leaders, ha esaminato oggi i dati preliminari consolidati del primo semestre 2023, non ancora assoggettati a revisione legale.

I risultati relativi al primo semestre del 2023 saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il 29 settembre 2023, così come previsto dal calendario finanziario pubblicato lo scorso 25 gennaio.

Nel primo semestre del 2023, la Società registra ricavi consolidati superiori a € 190 mln (ca. +12,5 % rispetto a € 168,9 mln del H1 22) ed EBITDA consolidato maggiore di € 24,5 mln (ca. + 41,6 % rispetto a € 17,3 mln del H1 22). L’EBITDA margin sale quindi di ca. 270 bps, ossia da 10, 2% a ca. 12,9 %.

I risultati molto positivi sono riconducibili all’aumento della domanda di soluzioni digitali da parte dei sistemi sanitari, in Italia e all’estero, in un contesto che vede il mercato mondiale della digitalizzazione della sanità in forte crescita anche negli anni a venire. La significativa crescita della marginalità è da ricondursi al maggior peso delle Aree strategiche tecnologiche, in particolare quella del Software.

Nel primo semestre del 2023, il Gruppo Gpi si è aggiudicato numerose commesse, in Italia e all’estero: la cartella clinica elettronica per tutti gli ospedali della Lombardia, la telemedicina per il Friuli Venezia Giulia, il software di anatomia patologica del Veneto, i servizi di BPO per il CUP della Lombardia e la robotica per l’automazione del magazzino farmaci per gli ospedali delle Canarie, per citarne alcune significative.

La Società prevede di continuare a crescere anche nel secondo semestre dell’anno e di raggiungere gli obiettivi di ricavi e marginalità che si è posta. Da un lato si prevede l’incremento caratteristico della stagionalità del business, dall’altro si prefigura il perfezionamento dell’acquisizione del Gruppo francese Evolucare, il cui closing è previsto entro il terzo trimestre dell’anno in corso.

La crescita, organica e per linee esterne, sostiene il percorso di sviluppo della Società verso gli obiettivi del Piano strategico industriale 2022-2024 che prevede ricavi intorno ai 500 milioni di Euro e un EBITDA margin superiore al 17%.