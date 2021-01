RETE 4  – “ QUARTA REPUBBLICA ” * LUNEDÌ 11 GENNAIO OSPITI: « ANTONIO TAJANI /  BEATRICE LORENZIN / MARCO CAPPATO / SUOR ANNA MONIA ALFIERI / GIORDANO BRUNO GUERRI »

Torneremo al voto con la pandemia in corso? Avremo vaccini a sufficienza? Meglio il lockdown o le chiusure per zone, categorie e fasce orarie? Sono serviti i sacrifici di Natale? È giusto rimuovere Trump? Questi gli interrogativi che saranno al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica” – il talk-show di politica ed economia condotto da Nicola Porro – in onda domani, lunedì 11 gennaio, in prima serata, su Retequattro.

Nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato al piano di vaccinazione anti-Covid che procede a diversa velocità da regione a regione, a un’inchiesta sulle siringhe che non arrivano e sugli infermieri che non si trovano e alle testimonianze dei ristoratori che si ostinano a tenere aperto le poche volte che è consentito e di coloro che invece si sono arresi e hanno chiuso.

Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e attuale presidente dell’Anica, l’associazione delle industrie cinematografiche.

Tra gli ospiti anche: il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, la deputata del Pd ed ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, l’esponente radicale Marco Cappato, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, lo storico Giordano Bruno Guerri, suor Anna Monia Alfieri e i giornalisti Roberto Arditti e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, le incursioni su diversi temi di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi.