ANP * AVVIO ANNO SCOLASTICO: GIANNELLI, “ IMPENSABILE LA MASCHERINA UNICA ARMA DI DIFESA DAL CONTAGIO, FATICOSO PER ALUNNI E PERSONALE INDOSSARLA PER ORE “

Nel presentare “IL VADEMECUM PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21” che l’ANP ha messo disposizione dei propri soci il Presidente Nazionale, Antonello Giannelli afferma: “I dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro a scuola in sicurezza Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell’organico”.

Continua Giannelli: “Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai Presidi, dai loro collaboratori, dal Ministero e dai suoi uffici territoriali, dagli enti locali affinché la ripartenza avvenga per tutti nella massima sicurezza.

Ora, per esempio, i Dirigenti chiedono di conoscere con urgenza il calendario di consegna dei banchi monoposto. Non è possibile che lo vengano a sapere all’ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo”.

Giannelli conclude sottolineando che “È impensabile che la mascherina sia l’unica arma di difesa dal contagio, perché sappiamo benissimo quanto sia faticoso – per gli alunni e per il personale – indossarla per ore”.