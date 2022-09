CISL MEDICI – TRENTINO * SANITÀ: « IL CICLISMO NON HA LO STESSO APPEAL DI VASCO ROSSI, ALLORA L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA ERA PERFETTA OGGI FALLIMENTARE »

11.51 - giovedì 15 settembre 2022

Ci avevano assicurato, il Direttore Generale Antonio Ferro, il dr.Andrea Ventura e la dr.ssa Sforzin, dirigenti APSS, del fatto che le strade per i medici di famiglia sarebbero state agibili tutte, durante la manifestazione ciclistica di oggi.

Ci era stata chiesta fiducia, memori di quanto occorso con Vasco Rossi; e nessuna polemica, avendo la possibilità di avere passaggi ai blocchi dei vigili urbani e strade alternative specifiche per noi per raggiungere in caso di urgenza le abitazioni e i nostri rispettivi ambulatori.

Ma il ciclismo non ha, a quanto pare, lo stesso appeal di Vasco Rossi.Allora la organizzazione sanitaria era stata perfetta. Qui fallimentare.

Un medico che aveva urgenza di andare nel suo ambulatorio principale di Aldeno, chiamato da assistiti, si è visto per due volte rifiutare la possibilità di passare da Trento centro lungo la tangenziale che raggiunge Mattarello e poi, dalle campagne, Aldeno.

In compenso è stato indirizzato prima alla Fricca, poi a Nomi e infine ha dovuto ritornare indietro su Aldeno.Un altro è stato bloccato alla rotonda del Marinaio.

Interessati i vigili e le forze pubbliche del fatto che chiamando il numero a noi dedicato, la centrale safety avrebbe ragguagliato gli agenti, gli stessi si sarebbero rifiutati di parlare con la centrale tenendo bloccato il medico che solo con fortissimo ritardo ha raggiunto il suo posto di lavoro.

