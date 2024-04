QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ARRESTATO 39ENNE TUNISINO TROVATO IN POSSESSO DI 100 GRAMMI DI HASHISH E 170 EURO IN CONTANTI »

16.47 - venerdì 26 aprile 2024

Attività di contrasto al traffico di stupefacenti: un arresto in flagranza di reato ex art. 73 del D.P.R. 309/90. Non si ferma l’azione di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in ambito cittadino da parte della Polizia di Stato. Nel corso della serata del 25 aprile scorso, personale della Squadra Volante della Questura di Trento ha arrestato un uomo di 39 anni di origini tunisine con precedenti specifici – in regola sul territorio nazionale – trovato in possesso di circa 100 grammi di Hashish e di 170 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante l’attività di controllo del territorio, infatti, l’uomo è stato fermato all’altezza di via Paludi da parte degli operatori in servizio. Il soggetto, durante le fasi dell’identificazione, è apparso in stato di forte agitazione ed improvvisamente, con un rapido gesto, ha fatto cadere a terra qualcosa, con il chiaro intento di disfarsene. Tale gesto, tuttavia, è stato subito notato dagli agenti delle Volanti che hanno prontamente quanto lasciato cadere dall’uomo, ossia un involucro in nylon trasparente, contenente poco meno di 100 grammi di hashish. Considerato il quantitativo dello stupefacente rinvenuto, l’uomo è stato arrestato e, all’esito dell’udienza per direttissima celebratasi nel primo pomeriggio di oggi, lo stesso è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione ed al pagamento di 1.800 euro di multa. È stato quindi condotto nella casa circondariale di Spini di Gardolo.