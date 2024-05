GIRARDI (FDI) * IMPIANTI SPORTIVI: « CONTRIBUTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE, RIAPRIRE I TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE »

14.42 - martedì 7 maggio 2024

Contributi interventi riqualificazione impianti sportivi, Girardi (FdI) sprona la Giunta provinciale: “Occorre riaprire presto i termini per la presentazione delle domande per una misura fondamentale per il volontariato sportivo trentino”.

Nel corso della seduta odierna del Consiglio provinciale di Trento, nell’ambito dello spazio dedicato alle interrogazioni a risposta orale immediata, a seguito della sospensione – effettuata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2421 dd 21/12/2023 – dei termini per la raccolta delle domande di contributo a favore delle associazioni e società sportive per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, prevista dall’art. 33 della l.p. sullo sport 2016, ho chiesto alla Giunta provinciale a che punto fosse il processo di revisione dell’iter amministrativo e quando verranno riaperti i termini per la raccolta delle domande per una misura che ritengo fondamentale per il volontariato sportivo trentino.

Nella sua risposta, il Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa ha ribadito la consapevolezza della rilevanza di questo finanziamento, così come dell’essenziale ruolo che viene svolto quotidianamente da tutto il mondo del volontariato sportivo. L’Amministrazione provinciale – ha affermato Gerosa – è impegnata a garantire un adeguato sostegno finanziario al settore, in linea con gli obiettivi di promozione dell’attività fisica e del benessere sociale. La necessità della sospensione dei termini è stata ponderata e dettata dal bisogno di capire se questo intervento fosse ancora in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo sportivo e che soprattutto fosse in linea con il quadro normativo che nel frattempo è mutato. Sono emersi limiti di precisione nella definizione delle spese, dettati dalla possibilità di presentare le istanze sulla base di semplici progetti preliminari (non più in linea con la normativa attuale), ma anche con riferimento alle tempistiche di realizzazione degli interventi. Questi rischi gravano prevalentemente sui Presidenti delle Associazioni e mettono in difficoltà anche i Comuni, proprietari degli impianti che le società vanno a riqualificare. Ulteriori elementi di difficoltà sono derivanti dalla necessità di reperire i codici CIG e CUP per lo svolgimento dei lavori. Inoltre, il mutato quadro normativo rende necessario valutare se eventuali incrementi del limite massimo del contributo per alcune tipologie di interventi siano compatibili con le procedure di affidamento previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, la riforma che sta interessando il mondo dello sport, che potrà influire sugli statuti e sugli oneri in capo alle Associazioni sportive, pone la necessità di ulteriori riflessioni su ulteriori adeguamenti. Attualmente, le strutture provinciali stanno lavorando sull’individuazione delle definizioni delle migliori modalità di adeguamento di tale strumento al fine di renderlo efficace, ma soprattutto rispondente alle esigenze sopra delineate. In conclusione, Gerosa si è detta ottimista, confidando nella possibilità di indicare a breve una data certa per la riattivazione di queste forme di contributo, con modalità sia pure rinnovate.

In fase di replica, ho quindi ringraziato il Vicepresidente Gerosa, prendendo atto degli approfondimenti in corso e invitando a cercare di fare presto – pur nella comprensione della complessità di analizzare tutti i fattori spiegati nella sua risposta – perché le Associazioni sportive sono in attesa di una scelta chiara su questi finanziamenti. Ciò riguarda altresì gli Enti locali trentini, che oltre a essere i proprietari dei beni oggetto degli interventi di riqualificazione, spesso intervengono a copertura della parte mancante del disavanzo finanziato dalla misura provinciale. In conclusione, ho ribadito come sia fondamentale, anche nell’ottica di garantire una programmazione di medio-lungo periodo per i bilanci dei nostri Comuni, fornire risposte certe al più presto per permettere lo svolgimento degli interventi (che in molti casi sono concatenati tra loro) che rappresentano un sostegno concreto al fondamentale lavoro svolto sul territorio dalle nostre Associazioni sportive, nei confronti dei ragazzi e non solo.

*

Cons. Christian Girardi

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia