QUESTURA DI BOLZANO * MERANO: «RUBANO “GRATTA E VINCI” IN UNA TABACCHERIA, DENUNCIATI DUE PREGIUDICATI NORDAFRICANI»

10.04 - domenica 19 maggio 2024

Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati, nella giornata di ieri gli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano, a conclusione di una specifica attività di indagine, hanno provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria due soggetti di origine nordafricana resisi responsabili, in concorso tra loro, di un furto aggravato perpetrato all’interno dell’Esercizio commerciale di rivendita Tabacchi che si trova in via Portici.

Nello specifico, nel pomeriggio di lunedì scorso due individui si erano introdotti all’interno del summenzionato negozio e, dopo aver atteso che la commessa fosse occupata altrove, intenta a servire altri clienti, si avvicinavano al bancone ove erano riposti i blocchetti contenenti i biglietti della lotteria “GRATTA E VINCI”. Questo il modus operandi dei due malfattori: mentre uno di loro, coprendo fisicamente con il suo corpo il complice, si posizionava rivolto verso l’ingresso della Tabaccheria per accertarsi che nessun cliente stesse entrando, il complice provvedeva ad allungare la mano verso il bancone della ricevitoria e furtivamente si impossessava di numerosi tagliandi del GRATTA E VINCI, per poi occultarli all’interno della borsa che aveva con sé; quindi, nel momento in cui la commessa si riavvicinava, l’autore materiale del furto attendeva che l’altro facesse un piccolo acquisto per poi immediatamente dileguarsi.

Accortosi quasi subito dell’ammanco dei tagliandi, il titolare della Tabaccheria si era immediatamente recato pressi gli Uffici del Commissariato di Polizia di Merano per denunciare il furto. A questo punto gli investigatori della Polizia di Stato iniziavano subito a ricostruire l’accaduto, provvedendo a raccogliere le prime dichiarazioni su quanto successo e, nel contempo, anche ad acquisire le immagini sia del circuito di videosorveglianza interno alla Tabaccheria, sia quelle estrapolate dalle telecamere urbane e/o private che si trovano in prossimità del negozio derubato, in modo da avere elementi concreti sui movimenti effettuati dai due .

Nella giornata di sabato, quindi, come si è detto, gli Agenti di Polizia sono stati in grado di identificare compiutamente i 2 autori del furto per tali L. M., 32enne di nazionalità algerina, e M. M. 29enne di nazionalità marocchina.

Entrambi i soggetti sono risultati essere senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, nonché resisi già in precedenza responsabili di reati di natura predatoria nel territorio del Comune di Merano.

Per questi motivi gli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Polizia di Merano hanno provveduto a denunciare entrambi all’Autorità Giudiziaria per la fattispecie di reato di furto aggravato in concorso tra loro, mentre il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti di entrambi un DECRETO di ESPULSIONE, con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.