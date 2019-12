DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO * TRASFERTA A VARESE: BLACKMON, « CONTRO L’OPENJOBMETIS CI ATTENDE UN TEST IMPORTANTE »

I bianconeri domani alle 17.15 (diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player anche in Club House Aquila Basket) provano a dare continuità al largo successo casalingo contro Trieste nel 16° turno di campionato di Serie A.

Openjobmetis Varese (7-7) vs. Dolomiti Energia Trentino (6-8)

16a giornata Serie A | Enerxenia Arena | dom 29.12 | h 17.15 | Eurosport Player ed Eurosport 2

JAMES BLACKMON (Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Il prossimo passo per la squadra credo che sia quello di essere consistenti all’interno dei 40′ e anche da una partita all’altra: abbiamo fatto buone vittorie in questa prima parte della stagione, ma non siamo riusciti ad avere continuità di rendimento e un’identità di gioco costante. A Varese sappiamo che giocheremo contro un’avversaria di buon livello in un ambiente caldo che sicuramente sa avere un impatto sui match: dovremo giocare assieme, partendo da una buona difesa e passandoci la palla con ritmo e movimento in attacco. Contro Trieste questi sono stati gli ingredienti chiave del nostro largo successo: a Santo Stefano abbiamo interpretato al meglio il piano partita, dovremo essere bravi a farlo anche contro Varese in quello che per noi è un test importante sotto tanti punti di vista».

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «L’Openjobmetis è una squadra che specialmente in casa esprime un’ottima pallacanestro, che sa esaltare il talento dei singoli giocatori e il sistema di gioco di coach Caja. Per noi sarà un momento importante perché abbiamo bisogno di fare un altro step in avanti fondamentale nel nostro processo di crescita dopo la vittoria interna contro Trieste: come contro i giuliani sarà decisivo l’apporto di tutti, il saper condividere le responsabilità in attacco e l’essere compatti nella nostra metà campo e a rimbalzo. Dovremo essere bravi anche a gestire i momenti di difficoltà che potremmo dover attraversare a Masnago, un campo caldo in cui ci servirà pazienza e attenzione per 40’».

