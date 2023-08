“ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO” * ELEZIONI – PRESIDENZA PAT: « UFFICIALIZZAZIONE CANDIDATURA SERGIO DIVINA, CONFERENZA STAMPA 19/8 ORE 11.00 (HOTEL AMERICA) »

15.09 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sergio Divina ufficializza la candidatura a presidente del Trentino.

L’ex senatore ed ex consigliere provinciale, Sergio Divina, assieme al consigliere provinciale, Ivano Job, presentano “Alleanza per il Trentino” che supporta la candidatura di Divina alla presidenza del Trentino nella conferenza stampa organizzata per sabato 19 agosto 2023 – ore 11.00 – Hotel America – Trento Via Torre Verde.