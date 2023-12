URZÌ (FDI) * CLAUDIO CIA: “ IL PIÙ RAPIDO ABBANDONO DI PARTITO DELLA STORIA TRENTINA, DOPO NEMMENO DUE MESI DAL VOTO “

21.04 - lunedì 11 dicembre 2023

Le decisioni assunte oggi da Claudio Cia, solo nel momento in cui sono venute meno le condizioni per garantirgli un assessorato che il partito non aveva mai concordato nel

modo in cui Cia lo aveva occupato, dimostrano l’opportunismo che ha sempre contraddistinto tutte le sue più recenti azioni interne al partito che lo ha fatto eleggere e una assenza di etica politica e mancanza di riconoscenza.

Cia ha assunto per l’intera trattativa sempre posizioni a puro titolo personale indebolendo peraltro il potere contrattuale del suo stesso partito (che ora abbandona) finendo per paradosso di minare la stessa seconda posizione di FdI in giunta provinciale. La sua.

Insomma la perdita dell’assessorato è da ascriversi solo alla sua bulimica fame di poltrone che gli ha impedito di unirsi in una logica di squadra con i colleghi continuando ad interpretare solo posizioni personali che gli hanno alienato la fiducia personale.

Si prende atto del più rapido abbandono del proprio partito nella storia del Trentino, dopo nemmeno a due mesi dal voto, figlia solo del volersi sentire con le mani libere e della incapacità di agire in squadra.

*

Ne prendiamo atto.

Alessandro Urzì