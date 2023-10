PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * GRANDI CARNIVORI: « SALVINI E FUGATTI CONTRO LA MAGISTRATURA, MANIFESTAZIONE DAVANTI ALLA PAT (12/10 – 9.30) »

17.43 - martedì 10 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Anche oggi a Trento, per sostenere la campagna elettorale del candidato leghista Fugatti, il leader della Lega Matteo Salvini rilancia l’attacco alla magistratura sulla questione dei migranti estendendo le responsabilità non soltanto al giudice Apostolico ma a tutto il Tribunale di Catania, inscenando un pericoloso tentativo di delegittimazione del potere giudiziario. Al suo fianco il presidente uscente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, anch’esso contro la magistratura. Più volte nel mirino i consiglieri del Consiglio di Stato per avere sospeso prima il decreto di abbattimento dell’orsa JJ4 e successivamente il decreto di due esemplari di lupi, accusandoli di schierarsi contro l’autonomia trentina.

“Questo è un insidioso tentativo di screditare la magistratura da parte di Fugatti, in sintonia con il Governo nazionale che ha sferrato un attacco pesantissimo al cuore del potere giudiziario per delegittimarlo azzardando un’alterazione nell’ordinario bilanciamento dei poteri e dell’equilibrio costituzionale. – dichiara imprevidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Pretendono di fare norme a favore del proprio elettorato in violazione dei principi costituzionali e delle normative unionali e non tollerano chi i giudici riportino la legalità. Giovedì 12 ottobre alle 9:30 il movimento animalista scenderà in piazza davanti al palazzo della PAT per protestare contro il Governo locale che ha dichiarato guerra agli animali selvatici ed alle specie protette per favorire bracconieri ed allevatori disonesti, alimentando l’odio sociale.

In tutte le uscite pubbliche in merito alla gestione dei grandi carnivori Fugatti ricorre sempre e soltanto alla pratica di abbattimento di orsi e lupi nonostante gli siano stati sospesi daila Giustizia amministrativa tutti i cinque decreti di uccisione. Tali affermazioni vengono recepite un invito alla pratica del bracconaggio come risoluzione rapida dei problemi bypassando l’Autorità giudiziaria amministrativa sempre contestata e ripetutamente offesa dallo stesso Fugatti.”

Partito Animalista Europeo