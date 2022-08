CENTRODESTRA * COMUNICATO CONGIUNTO: « VIA LIBERA AL PROGRAMMA DI GOVERNO DOPO LE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, DOCUMENTO ELABORATO IN 15 PUNTI »

19.25 - giovedì 11 agosto 2022

Comunicato congiunto dei leader del centrodestra: I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dato il via libera al programma di governo che la coalizione realizzerà dopo le elezioni del 25 settembre, quando, finalmente, l’Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete.

Un programma che si articola in 15 punti, concreto e realizzabile, incentrato sulla difesa dell’interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d’acquisto delle famiglie.

Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del centrodestra, vengono ribaditi i nostri valori e la nostra collocazione in Europa, nell’Alleanza Atlantica e in Occidente e tutti gli elementi che sono indispensabili per affrontare i problemi dell’Italia e dare finalmente il via a un rilancio che non può più essere rinviato.

Dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche alle riforme istituzionali, della giustizia e della pubblica amministrazione, passando, ovviamente per la necessità di impostare sin da subito un fisco più equo.