PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EDILIZIA: « AL VIA IL PROTOCOLLO D’INTESA PER FAR INCONTRARE DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO, SI PUNTA SUI GIOVANI »

Edilizia, il protocollo d’intesa per far incontrare domanda e offerta di lavoro.La Giunta approva lo schema di accordo con imprese e sindacati. Si punta sui giovani.

Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro la Giunta provinciale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per favorire l’occupazione nel settore dell’edilizia attraverso i servizi per l’impiego. L’accordo tra la Provincia e gli attori del settore edile – associazioni di categoria e sindacati – è mirato a rafforzare l’efficacia del servizio di incontro domanda e offerta di lavoro gestito dall’Agenzia del lavoro in Trentino.

Al raggiungimento di tale obiettivo contribuiranno tutti i soggetti firmatari, che nel protocollo d’intesa si impegnano a collaborare svolgendo specifiche attività, in base a ruolo e funzioni di ciascuno e a partecipare ad un Tavolo tecnico appositamente istituito. L’obiettivo di sistema è naturalmente sostenere lo sviluppo di un settore che denota un trend positivo di crescita e che potrà centrare nuove occasioni di incremento, in relazione alle potenzialità del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla spinta dei lavori pubblici per la ripartenza. Fondamentale dunque favorire l’incontro tra domanda e offerta di risorse professionali e manodopera qualificata anche avvicinando in misura crescente al settore i giovani trentini.

L’edilizia, si nota nella delibera approvata dalla Giunta, rappresenta una componente fondamentale del sistema economico produttivo del Trentino ed è un comparto che denota un trend positivo nell’anno in corso, con una crescita importante del comparto, anche a livello nazionale.

Date queste premesse, si rende necessario qualificare e orientare i giovani e i lavoratori interessati alle professionalità del settore dell’edilizia, orientamento che è stato assai ridotto negli ultimi anni a causa della crisi registrata nel settore a partire dal 2010.

Risulta dunque fondamentale inoltre rafforzare l’efficacia del servizio di incontro domanda e offerta di lavoro gestito da Agenzia del Lavoro, mediante la stipula di un protocollo d’intesa che coinvolga tutti gli attori del settore dell’edilizia.