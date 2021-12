ITAS MUTUA * AGENZIA RATING FITCH : «CI È STATO ASSEGNATO IL PUNTEGGIO BBB CON OUTLOOK STABILE, IN MIGLIORAMENTO AL PRECEDENTE BBB- »

13:52 - 13/12/2021

Un nuovo importante risultato per la Compagnia assicurativa trentina proprio nell’anno in cui vengono celebrati i 200 anni dalla fondazione: l’agenzia internazionale Fitch le assegna infatti il rating BBB con Outlook stabile, migliorando il precedente BBB-.

Fitch ha valutato positivamente la profittabilità e la solidità della Compagnia che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha migliorato ulteriormente la propria situazione finanziaria rafforzando tutta l’attività industriale.

La nuova valutazione beneficia anche del miglioramento assegnato da Fitch all’Italia che premia la situazione economica nazionale con una prospettiva di crescita importante per il primo quarto del prossimo anno.

“L’aggiornamento positivo del rating Fitch è un dato rilevante per la nostra Compagnia – afferma Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS – che dimostra come la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta.

Il lavoro di tutti i nostri collaboratori e le iniziative messe in atto dal nostro piano industriale, orientato alla crescita patrimoniale e al rafforzamento della solidità, stanno portando i loro frutti nonostante tutte le difficoltà riscontrate in questo periodo di perdurante pandemia.

La nostra capacità di coniugare la sostenibilità economica aziendale con i principi mutualistici che ci contraddistinguono da 200 anni, testimoniano come il modello mutualistico sia assolutamente vincente, in grado di offrire soluzioni concrete sia per la crescita che per la valorizzazione del bene comune.”