OSAPP * SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA: LA PORTA, « REPLICA A BORTOLOTTI, SI RISPETTINO LE SCELTE DEI DIRIGENTI »

18.12 - venerdì 2 febbraio 2024

In questi giorni una vicenda inerente ad una delle molteplici e legittime scelte effettuate dalla Direzione della Casa Circondariale di Trento ha avuto enorme risalto mediatico. Da sempre questa organizzazione sindacale ritiene che qualsiasi scelta effettuata da qualsiasi Dirigente dello Stato, soprattutto se effettuata con coscienza e all’interno delle proprie prerogative, vada rispettata.

Pur nella promessa di non entrare nel merito della vicenda ascrivibile ad un semplice diniego all’autorizzazione di ingresso di un volontario che collaborava con l’istituto per la redazione del giornalino interno, attività proposta già da alcuni anni, per onestà intellettuale non si può sottacere, dall’evidenziare alcune circostanze che aiutano a meglio comprendere l’intera questione.

Preliminarmente è doveroso sottolineare la grande disponibilità garantita dalla Direzione in parola che, da sempre, si è mostrata sensibilissima a questioni afferenti il volontariato interno, alle varie attività ludiche, ricreative, di formazione e lavorative in favore della popolazione detenuta anche al cospetto di un ridottissimo organico sia dei Funzionari Giuridici Pedagogici che di Polizia Penitenziaria a cui va il doveroso plauso per l’impegno profuso quotidianamente per garantire l’ordine e la sicurezza interna.

Non concedere un’autorizzazione all’ingresso di un singolo operatore o volontario non esprime indiscutibilmente un dissenso nei confronti degli enti esterni la cui collaborazione istituzionale con “il mondo carcere” è certamente positivo, produttivo e apprezzato a tal punto che ad oggi sono diverse le organizzazioni esterne che operano al fianco della Direzione della Casa Circondariale di Trento e conseguentemente anche al personale che noi ci pregiamo di rappresentare.

Ciò posto amareggia non poco prendere visione dei contenuti di alcuni articoli di stampa locale che utilizzano un linguaggio del tipo “persona non gradita e ostile alla direzione” certamente altisonante dal punto di vista mediatico ma indubbiamente spropositato a tal punto da infastidire tutti gli operatori (di Polizia e non solo) che si ritengono lesi nella loro professionalità.

Da ultimo, al fine di non dare ulteriore importanza alla questione esposta si coglie l’occasione per interessare tutte le Autorità del territorio, gli enti locali e associazioni di volontariato a proporsi per offrire il loro gradito e apprezzato contributo al fine di migliorare le condizioni di benessere all’interno della Casa Circondariale.

Maurizio La Porta

Delegato nazionale Osapp