QUESTURA DI TRENTO * RESIDENZA FERSINA: « CONTROLLATE 200 PERSONE, SEQUESTRATI MANGANELLO – SPANGA – COLTELLO / ACCOMPAGNATI AL CPR DUE MAROCCHINI »

10.40 - sabato 27 aprile 2024

Nelle prime ore di ieri, giovedì 26 aprile, le forze dell’ordine, coordinate dalla Questura di Trento, hanno effettuato una mirata attività di controllo all’interno della residenza Fersina, a seguito dei numerosi interventi effettuati dalle pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato e del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento nelle scorse settimane.

Grazie all’impiego di oltre 50 uomini tra personale della Questura di Trento, del Reparto Mobile di Padova, del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, della Compagnia Carabinieri di Trento e dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale sono state così controllate circa 200 persone.

Tale attività ha permesso di rinvenire e sequestrare due taglierini, un manganello ed una sbarra in ferro, un coltello, uno spezzone di catena, oltre a due bombolette di spray al peperoncino – il tutto rinvenuto nelle parti comuni dell’edificio – oltre a due biciclette di cui era stato denunciato il furto e che verranno restituite ai legittimi proprietari.

A seguito delle verifiche condotte sulla regolarità degli occupanti, inoltre, è stato disposto per due soggetti di origine marocchina, pregiudicati e ritenuti socialmente pericolosi, l’accompagnamento in un Centro Per i Rimpatri del Centro Italia effettuato da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.