CARABINIERI – BOLZANO * SELVA DI VAL GARDENA: « VIENE COLPITO DA UN ARRESTO CARDIACO, SALVATO TURISTA TEDESCO »

17.42 - lunedì 18 dicembre 2023

Selva di Val Gardena, 19 dicembre 2023 – i Carabinieri impiegati nel servizio di vigilanza e soccorso nel comprensorio Dantercepies di Selva Val Gardena, sono oggi stati essenziali nel salvare la vita di un turista tedesco colpito da un malore alla base dell’impianto “Risaccia”.

L’uomo di 54 anni, si stava apprestando a risalire verso il Passo Gardena, quando è stato visto dalla moglie accasciarsi al suolo privo di sensi. Immediata la chiamata tramite il Numero Unico di Emergenza 112, attraverso il quale sono stati subito avvertiti i Carabinieri della Compagnia di Ortisei e del Centro Carabinieri Addestramento Alpino che, ogni giorno, presidiano l’area sciabile teatro di questa vicenda. I militari, in soli tre minuti, hanno raggiunto il malcapitato ed iniziato le manovre di rianimazione, anche impiegando il defibrillatore automatico in dotazione agli impianti di risalita.

Dopo oltre 30 minuti di massaggio cardiaco, operato in sinergia con il personale sanitario della Croce Rossa e dell’elisoccorso, il cittadino tedesco è stato trasportato presso l’ospedale civile di Bolzano, in prognosi riservata, ma ancora in vita grazie all’intervento del personale intervenuto.