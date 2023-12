UILTRASPORTI * AUTISTI: « A LAVIS UN UOMO BLOCCA UN AUTOBUS PER 20 MINUTI, VOLEVA SALIRE MA NON C’ERA LA FERMATA » (VIDEO)

16.22 - mercoledì 13 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A Lavis un uomo ha bloccato un autobus di Trentino Trasporti per 20 minuti perché voleva salire. Il regolamento impedisce qualsiasi fermata al di fuori di quelle autorizzate. Come Uiltrasporti siamo sempre in prima linea nel combattere le aggressioni nei confronti degli autisti, capitreno e tutto il personale a contatto con l’utenza, ora però siamo al paradosso dei personaggi strani.

Ci chiediamo cosa serve fare il processo quando il giorno dopo sono ancora più “fuori” di prima? Noi denunciamo gli episodi, altri dovrebbero fare il proprio mestiere senza troppi buonismi.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti