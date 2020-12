APSS TRENTINO * ANTINFLUENZALE: « DA LUNEDÍ VACCINAZIONI EXTRA AI DRIVE, INIZIATIVA DEDICATA AGLI OVER 65 RESIDENTI IN TRENTINO »

Ultima chiamata per la vaccinazione antinfluenzale per chi ha più di 65 anni. Il 28, 29 e 30 dicembre ci sarà una sessione di vaccinazione straordinaria al drive through di Trento e mercoledì 30 anche al drive di Mezzolombardo. L’iniziativa è dedicata agli over 65 che ancora non sono riusciti ad accedere alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. L’accesso al drive di Trento sarà dalle 9 alle 12 per chi ha prenotato al CUP telefonico o al CUP online (https://cup.apss.tn.it/), mentre dalle 10 alle 11 l’accesso è libero. Al drive through di Mezzolombardo si accede invece su prenotazione dalle 13 alle 15 e dalle 13 alle 14 con accesso libero.

Alle sedi dei drive through bisogna presentarsi in macchina o farsi accompagnare. La vaccinazione sarà effettuata senza la necessità di scendere dall’auto, dopo aver esibito la tessera sanitaria. Per facilitare le procedure è consigliato presentarsi con una maglia a maniche corte sotto la giacca. Si ricorda l’importanza di vaccinarsi anche in ottica Covid-19: influenza e Coronavirus hanno infatti sintomi molto simili e chi è vaccinato evita di ammalarsi di influenza e semplifica la diagnosi in caso di Covid.

Info:

Drive through Trento

Piazzale del Palazzetto dello Sport, Via Fersina, Trento sud

28, 29 e 30 dicembre

Dalle 9 alle 12 con prenotazione al Cup

Dalle 10 alle 11 accesso libero

Drive through Mezzolombardo

Centro Servizi Sanitari S. Giovanni, via degli Alpini 7

30 dicembre

Dalle 13 alle 15 con prenotazione al Cup

Dalle 13 alle 14 accesso libero

Foto: archivio Apss Trentino