PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * « APPROVATO IL RENDICONTO 2023, A BILANCIO ALTRI 365 MILIONI »

14.35 - martedì 7 maggio 2024

Approvato il rendiconto 2023: a bilancio altri 365 milioni. A tanto ammonta la parte disponibile del risultato di amministrazione 2023. Oggi la quota vincolata dell’avanzo (156 milioni), è stata applicata al primo esercizio del Bilancio di previsione.

La Giunta provinciale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta del presidente ed assessore alle Finanze, Arno Kompatscher, il disegno di legge relativo al rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2023, base per l’assestamento di bilancio. Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con un risultato di amministrazione pari a 762,1 milioni (era stato di 799,4 milioni nel 2022), la cui parte disponibile ammonta a 365,6 milioni di euro. Sono i fondi che saranno disponibili dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio da parte del Consiglio provinciale, nei prossimi mesi.

“Si tratta di circa 365 milioni di euro per fornire le risorse finanziarie necessarie alle attività ordinarie”, spiega il presidente della Provincia Arno Kompatscher. “In particolare, si tratta di finanziare gli investimenti previsti dal programma ma non ancora finanziati o non completamente finanziati. Ciò riguarda in particolare l’agricoltura e le foreste, ad esempio la rete stradale rurale, ma anche una serie di altre iniziative nel campo dell’innovazione e della ricerca, per le quali è ora possibile finanziare gli investimenti previsti”, aggiunge il presidente.

Oggi (7 maggio), la Giunta provinciale ha approvato invece la delibera con la quale le quote del risultato di amministrazione derivanti da fondi vincolati (pari a 156 milioni) saranno applicate al primo esercizio del Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano, per consentire l’utilizzo delle stesse in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti.

Entrando nel dettaglio dei principali risultati del rendiconto generale 2023, le entrate accertate ammontano a 7.103,1 milioni di euro, in aumento di 447,3 milioni rispetto al 2022 (+6,7%), 6.617,2 milioni delle quali sono state riscosse. I residui attivi finali al 31.12.2023 ammontano a 1.825,6 milioni, complessivamente sono stati riscossi 7.107,3 milioni di euro. Nel 2023 è stato utilizzato l’avanzo dell’anno precedente, per un importo di 584,4 milioni di euro. Inoltre, è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato per 1.268,6 milioni di euro. Il volume complessivo di bilancio è quindi ammontato a 9.643,1 milioni di euro.

Sul fronte delle spese, il totale degli impegni, al netto del fondo pluriennale vincolato, ammonta a 7.157,7 milioni di euro. Le spese correnti sono di 5.350,3 milioni di euro, quelle in conto capitale sono 1.213,5 milioni mentre quelle per incremento di attività finanziarie ammontano a 84,0 milioni. La spesa per rimborso di prestiti è stata di 37,2 milioni. Complessivamente sono stati liquidati 7.150,9 milioni di euro. Il volume globale dei residui passivi a fine esercizio 2023 è pari a 2.130,7 milioni di euro. Le previsioni definitive di competenza ammontano a 9.643,1 milioni e la capacità di impegno totale, al netto delle partite di giro, raggiunge l’87,95%.