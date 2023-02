CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « MARZO IN AULA PER INCENERITORE – SLOI – SFIDUCIA A BISESTI »

11.00 - giovedì 23 febbraio 2023

Inizio marzo intenso, quello che attende il Consiglio provinciale. Il calendario di lavori è stato affrontato questa mattina in Conferenza dei capigruppo, coordinata dal presidente Walter Kaswalder.

Lunedì 6 marzo si svolgerà a palazzo Trentini una conferenza d’informazione, promossa dai consiglieri Paolo Zanella, Luca Zeni e Alex Marini, per approfondire sul piano tecnico il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti inTrentino, con una serie di relatori qualificati che saranno sentiti nel corso della mattinata.

Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo si andrà invece in aula, per una tornata di lavori che si aprirà come di consueto con il question time. Punto 2, le comunicazioni della Giunta chieste da Alex Marini e colleghi di minoranza sull’impiego di fondi statali per il disinquinamento dell’area Sloi a Trento nord, interessata al passaggio della circonvallazione ferroviaria.

Punto 3 il ddl 118 di Luca Zeni sulla promozione dell’attività fisica. E’ stata poi inserita al punto 4 la mozione di sfiducia che i consiglieri Zanella, Maestri, Manica, Zeni, Olivi, Marini, Demagri, Dallapiccola, Coppola e Degasperi indirizzano all’assessore alla cultura e istruzione Mirko Bisesti.

L’iniziativa politica fa espressamente seguito alla partecipazione dell’assessore alla recente conferenza stampa organizzata dai consiglieri Claudio Cia e Luca Guglielmi presso il Palazzo della Regione, con la partecipazione del presidente nazionale dell’Associazione ProVita & Famiglia Antonio Brandi, durante la quale è stato presentato il Disegno di Legge provinciale n. 148 avente ad oggetto “Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006”, a prima firma del consigliere Cia. La tesi di Zanella e colleghi è che la proposta legislativa in questione non potesse essere sostenuta da chi detiene la responsabilità istituzionale di governare l’istruzione. “L’assessore, con la sua presenza alla conferenza stampa, ha di fatto avallato – dicono i proponenti della sfiducia – anche i contenuti di un vademecum inquisitorio, distribuito in quella sede, che mette a forte rischio l’autonomia della scuola e la libertà degli insegnanti”.

I lavori d’aula proseguiranno poi con un’altra comunicazione del governo provinciale al Consiglio, chiesta da Alex Zanella e colleghi di minoranza sull’emergenza abitativa in Trentino, tema di recente portato all’attenzione dei consiglieri dallo Sportello Casa per Tutt*.

L’ordine del giorno prevede poi l’esame di disegni di legge d’iniziativa consiliare, a partire dal ddl 135 di Vanessa Masè sul sistema integrato d’istruzione 0-6 anni, per il quale le minoranze stamane hanno chiesto tempi di discussione non contingentati.

A seguire, il ddl 129 di Claudio Cia sui contributi per il trasporto ai lavoratori pendolari.

Programmazione dei successivi lavori consiliari.

L’aula si riunirà anche il 28-29-30 marzo e sarà la volta della riforma Spinelli agli incentivi Pat per le imprese, cui si connette il ddl 52 Olivi. Ancora: ddl 160 Cia sulla direzione assistenziale in Apss.

In aprile non sono previste sedute d’aula, mentre il 9-10-11 maggio si voterà una variazione al bilancio preventivo Pat 2023, anticipazione del consueto assestamento che rimane calendarizzato per fine luglio, probabile ultima tornata della legislatura. Sempre in maggio, ddl 134 Coppola e ddl 152 Marini.

6-7-8 giugno: il testo del vicepresidente Tonina sul ciclo dei rifiuti, i ddl 148 Cia, 149 e 150 Guglielmi, 158 Marini.

27-28-29 giugno: i ddl di Giunta sulla valorizzazione delle carriere dei docenti e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, poi i ddl 106 Rossi, 159 Zanella, 163 Olivi (con annessa proposta di modifica dello Statuto in tema di concessioni idroelettriche).

Modifiche del regolamento interno consiliare.

Stamane ha posto la questione Alex Marini, che sollecita l’adeguamento delle regole d’aula alla modifica statutaria già vigente con cui si è previsto che possono essere indette sessioni straordinarie del Consiglio per affrontare temi d’interesse delle minoranze linguistiche trentine. Il presidente Kaswalder ha risposto che in primavera verrà proposto un pacchetto di adeguamenti tecnici del regolamento interno, da sottoporre al Consiglio.