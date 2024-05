PAROLARI E MAESTRI (PD – TRENTINO) * SERVIZI EDUCATIVI FASCIA 0-3 ANNI: « SÌ AI NIDI NEGLI SPAZI VUOTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA »

13.06 - martedì 7 maggio 2024

Sì ai nidi negli spazi vuoti delle scuole dell’infanzia. La denuncia del Comune di Trento in merito agli ostacoli frapposti dalla PAT alla volontà del Comune stesso di realizzare nelle proprie strutture poli per l’infanzia, recuperando spazi all’interno di scuole dell’infanzia sottoutilizzate per attivare in esse nuclei di nido dà conto di quale sia la reale intenzione della PAT in merito allo sviluppo dei servizi educativi in risposta all’incremento della domanda di servizio nella fascia 0-3 anni, che si sta registrando non solo a Trento ma in tutto il Trentino. “I nodi arrivano al pettine, Assessora Gerosa. Ai proclami con cui ha manifestato più volte la disponibilità a sostenere e diffondere questi servizi, dando risposta specie nelle valli, adesso pretendiamo da lei la concretizzazione di quanto sostenuto, sennò le sue rimangono solo parole vuote”.

Tenere fuori dai nidi centinaia di famiglie quando gli spazi ci sarebbero e la disponibilità ad attivarli pure, vuol dire arrecare un danno gravissimo non solo a genitori che hanno bisogno di questo servizio, a mamme che devono riprendere il lavoro, ma agli stessi bambini che vengono privati di opportunità educative preziose.

L’atteggiamento della struttura provinciale e dell’Assessora competente rispetto a questa opportunità, che il Comune Trento ha costruito per primo mettendo in atto una analisi seria e ponderata per valutarne la fattibilità, è davvero sconfortante perchè arroccato su posizioni che paiono davvero fuori dal tempo.

A pagarne il conto è tutta la comunità trentina perché dietro alla mancata risposta alla domanda di servizi a Trento (ma sarà così allora anche nelle valli!), c’è una quota importante di popolazione di bambini e bambine che non accede all’educazione, donne che non possono rientrare al lavoro, un tessuto economico che si trova così senza la forza lavoro femminile e alla fine famiglie più povere. Un atteggiamento inutilmente rigido, anacronistico e controproducente che va scardinato e superato.

Francesca Parolari e Lucia Maestri

Consigliere Partito Democratico del Trentino