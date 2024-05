APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * PRIMAVERA IN VAL CANALI: « UN WEEKEND TRA LABORATORI – TOUR IN CARROZZA – PASSEGGIATE CON I PONY (11-12/5) »

10.31 - martedì 7 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna la Primavera in Val Canali, un weekend all’insegna di natura, tradizioni e scambio di saperi nella splendida cornice della Val Canali. Sabato 11 e domenica 12 maggio la Val Canali riapre simbolicamente le proprie porte per celebrare la rinascita della natura dopo il riposo invernale. Un weekend dedicato alla natura, allo stare insieme e alla riscoperta di saperi di un tempo e giochi di una volta in una cornice autentica e spettacolare, quella della Val Canali.

La Primavera in Val Canali (domenica 12 maggio), organizzata dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in collaborazione con gli allevatori e gli operatori della Val Canali, è una giornata dedicata principalmente alle famiglie. Tra divertenti laboratori, tour in carrozza, passeggiate con i pony e uscite guidate nei dintorni di Villa Welsperg, grandi e piccoli potranno trascorrere una giornata nel cuore del Parco Naturale, a tu per tu con la natura e con gli animali, per imparare a riconosce e a rispettare ciò che ci circonda. In un’ottica di sostenibilità e di rispetto della natura, nella giornata di domenica la Val Canali verrà chiusa al traffico veicolare dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e sarà raggiungibile quindi solamente con bus navetta, a piedi o in bici, anche con appositi tour accompagnati.

Programma completo della giornata, informazioni sulla mobilità e possibilità di acquisto del ticket giornaliero sono disponibili al seguente link:

Nella giornata di sabato 11 maggio i ristoratori della Val Canali, in collaborazione con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti, organizzano un “Assaggio di Primavera in Val Canali”, un pomeriggio tra prati in fiore e profumi del bosco con un esclusivo camminamento guidato ai ruderi di Castel Pietra in compagnia delle Guide Alpine “Aquile”, aperitivo a km0 e, per i più piccoli, tour in sella a pony e cavalli. Informazioni e possibilità di prenotazione al seguente link:

Durante il weekend ristoranti, agriturismi e malghe aderenti all’iniziativa proporranno agli ospiti un profumato menù a tema.