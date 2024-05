KOOBCAMP * PREMIO “ACCESSIBILITÀ”: « TRA I DIECI VINCITORI ANCHE IL CAMPING ZOO – ARCO (TN) »

09.54 - martedì 7 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella sezione “Accessibilità”, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2024.

È il Camping Village Marina di Venezia a Cavallino-Treporti (VE), in Veneto, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Camping Village Accessibile del 2024, il premio assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

Il turismo accessibile è un mercato di bisogni, ma soprattutto un mercato di persone e famiglie che desiderano viaggiare in tutta Italia e non solo. Perché viaggiare è un diritto di tutti, a cui nessuno deve rinunciare, nemmeno quando ha una qualche difficoltà o limitazione.

Si viaggia per incontrare nuove persone, per visitare destinazioni non ancora esplorate, vivere esperienze da ricordare, meravigliarsi davanti allo spettacolo di un luogo o semplicemente si viaggia per staccare la mente e per riposare…

Il Camping Village Marina di Venezia a Cavallino-Treporti (VE), in Veneto, è un luogo di emozioni, immerso nella pineta davanti ad una spiaggia profondissima di sabbia dorata, tra cielo e mare.

Qui ogni giornata diventa un racconto di infiniti istanti preziosi: sorrisi, persone, sentimenti, sorprese. E qui, anno dopo anno, con grande passione lo staff continua a creare uno spazio dall’atmosfera unica, dove vivere vacanze ed emozioni indimenticabili, accessibili a tutti i turisti.

Il premio al Camping Village Marina di Venezia è il risultato di un’attenta selezione che ha portato alla nomina dei 10 migliori Campeggi e Villaggi Accessibili del 2024. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp.

Ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi Accessibili del 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Village Marina di Venezia – Cavallino-Treporti (VE)

Villaggio & Camping Isola dei Gabbiani – Palau (OT)

Camping Village Tahiti – Comacchio (FE)

Camping Ca’ Savio – Cavallino-Treporti (VE)

Camping Zoo – Arco (TN)

Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino-Treporti (VE)

I Tre Moschettieri Camping Village – Comacchio (FE)

Pappasole Camping Village – Piombino (LI)

Camping Village Florenz – Comacchio (FE)

Pineto Beach Village & Camping – Pineto (TE)