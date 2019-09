STRADA DEL VINO – TRENTINO * 3° PALIO DELLE BOTTI TRA CITTà DEL VINO: « KERMESSE ITINERANTE UNICA IN ITALIA, A SABBIONARA DI AVIO L’8 SETTEMBRE »

Il Palio Nazionale delle Botti tra Città del Vino si avvia alla conclusione. Il borgo della Vallagarina ospita la kermesse proponendo la classica spinta delle botti che designerà il team vincitore del Palio 2019, cui faranno da cornice altre interessanti e divertenti prove e competizioni. La manifestazione coincide con la giornata finale di Uva e dintorni.

Cresce ad Avio l’attesa per la finalissima, in programma l’8 settembre nella frazione di Sabbionara, del 13° Palio delle Botti tra Città del Vino, kermesse itinerante davvero unica in Italia, nata nel 2007 da un’idea dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Per la città trentina si tratta di un gradito ritorno: infatti, Avio aveva già ospitato nel 2008 l’atto finale della competizione.

“È motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità – afferma il Sindaco di Avio Federico Secchi – tornare a ospitare dopo 11 anni la giornata finale del Palio delle Botti, una kermesse che rappresenta ormai un’affermata realtà. Domenica le vie di Sabbionara saranno attraversate dall’entusiasmo della competizione e ovviamente mi piacerebbe che a vincere fosse il team della nostra città. Tuttavia, la cosa più importante è che la gara sarà, insieme con l’ultima giornata di Uva e dintorni, una fantastica occasione di incontro e scambio per migliaia di persone e un’interessante opportunità per far conoscere il nostro territorio, i suoi paesaggi vitati e le sue eccellenze enogastronomiche”.

Il contest si inserisce infatti nella prestigiosa cornice di Uva e dintorni, manifestazione enogastronomica e storico-culturale dal sapore medievale che proprio domenica 8 settembre chiude la sua 19^ edizione, come sempre organizzata dall’omonimo comitato e dal Comune di Avio con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest. Tre giorni di festa e intrattenimento, degustazioni e spettacoli, che da quasi quattro lustri attirano mediamente in Vallagarina oltre 20.000 visitatori all’anno.

Con l’atto finale di Sabbionara di Avio, dunque, si chiuderà un vero e proprio torneo itinerante suddiviso in nove gare, da quella di Furore (Sa) del 6 aprile scorso a quella di domenica 1 settembre a Castelnuovo Berardenga-San Gusmè (Si), dopo essere andato in scena a Suvereto (Li), San Pietro in Cariano (Vr), Vittorio Veneto (Tv), Brentino Belluno (Vr), Maggiora (No) e Bianco (Rc). Un “Giro d’Italia” che anno dopo anno ha conquistato borghi e città da Nord a Sud dello Stivale.

A confrontarsi nella sfida finale, oltre ad Avio, padrona di casa, e Maggiora (NO), vincitrice del titolo 2018, le squadre che hanno raccolto più punti nel corso delle precedenti competizioni e quindi Suvereto (LI), in testa alla classifica con 76 punti e una vittoria nella gara casalinga; Cavriana (MN), 72 punti con una sola vittoria di “tappa” a Brentino Belluno, e molti piazzamenti. A un’incollatura o poco più sono Refrontolo (TV), con 70 punti e due vittorie (a Vittorio Veneto e Maggiora), e Vittorio Veneto (TV), con 68 punti e una vittoria a Bianco. Seguono un folto gruppo di team più distanziati che comunque possono ambire al pari delle altre al titolo 2019: Castelnuovo B/San Gusmè (SI), Nizza Monferrato (AT), Santa Venerina (CT) e Serrone (FR). Presente, ma non in gara, anche una delegazione di Furore (NA).

Oltre alla spinta della botte, che decreterà il vincitore finale, l’appuntamento di Uva e dintorni prevede altre tre prove, ovvero lo slalom femminile con le botti, la pigiatura dell’uva scalzi e il riempimento della botte, che tradizionalmente si conclude con un divertente bagno collettivo. Naturalmente, non mancheranno gli incitamenti di un pubblico sempre più folto anno dopo anno, nel quale spiccano gli allegri supporter delle città rappresentate.

Profilo Palio Nazionale delle Botti

Il Palio Nazionale delle Botti, nato da un’idea dell’Associazione Nazionale Città del Vino per festeggiare nel 2007 i suoi primi venti anni di attività, è un appuntamento ormai “classico” che, tra la primavera e l’autunno, anima le terre del vino crescendo di anno in anno. La gara consiste nel far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso compreso tra un minimo di 600 metri ad un massimo di 1500 metri di lunghezza, che deve attraversare le vie della Città del Vino ospitante. Ad Avio e Sabbionara di Avio, in particolare, alla gara di spinta, che si svolge con una barrique da 225 l, si aggiungono altre tre specialità: la pigiatura dell’uva scalzi, il riempimento della botte e lo slalom femminile.

Foto: Claudio Angelini