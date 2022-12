ON. CATTOI (LEGA) * INFRASTRUTTURE: « CON SALVINI SBLOCCATI 168 MLN, PER LE FERROVIE IN TRENTINO-AA »

11.34 - venerdì 30 dicembre 2022

Infrastrutture: Cattoi (Lega), con Salvini sbloccati oltre 168 mln per ferrovie in Trentino AA. “In due mesi di governo con Matteo Salvini al Mit sono stati sbloccati oltre 12 miliardi di euro di appalti e gare da parte del Gruppo FS. Anche in Trentino Alto Adige si contano ben due gare lanciate nelle ultime settimane: il 16 dicembre quella per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della Variante ferroviaria della Val di Riga, importo di oltre 143 milioni, e il 22 dicembre quella per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento del Piano Regolatore Generale della stazione di Bressanone, importo di oltre 25 milioni. Entrambe le gare saranno finanziate anche con fondi del PNRR. Con il Ministro Salvini riparte il cantiere Italia”.

Così in una nota la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.