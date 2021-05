PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI CARNIVORI – PRECISAZIONE ASSESSORE ZANOTELLI: « L’ATTUALE GIUNTA PAT HA SEMPRE ESPRESSO CON CHIAREZZA E COERENZA LA PROPRIA POSIZIONE »

Grandi carnivori, sempre chiara e coerente la posizione della Giunta provinciale. Una precisazione dell’assessore Giulia Zanotelli.

“A differenza di altri, l’attuale Giunta provinciale ha sempre espresso con chiarezza e con coerenza la propria posizione sulla gestione dei grandi carnivori in Trentino”. Lo ribadisce l’assessore provinciale, Giulia Zanotelli che evidenzia, rispondendo ad alcune critiche avanzate sui media da un consigliere provinciale di opposizione, come non vi sia stato nessuna cambio di atteggiamento da parte dell’Esecutivo provinciale.

“A riprova di questo – scrive Giulia Zanotelli – non vi è solamente la presentazione delle linee guida, a seguito dell’approvazione della Lp 9/18, ma anche le numerose dichiarazioni rese nel corso di incontri pubblici (in presenza e in videoconferenza) e nel corso dei numerosi incontri che si sono tenuti a livello istituzionale durante la Legislatura.

Chi oggi parla di “profondissimo cambio di atteggiamento” – precisa l’assessore – forse lo fa per cercare di difendere la propria posizione sul tema, mai del tutto chiara e lineare, quando ricopriva cariche di governo. Se davvero vogliamo continuare a valorizzare e preservare l’agricoltura di montagna, la zootecnia e l’alpeggio, sappiamo, obiettivamente, che le strade non sono molteplici. La prosecuzione delle azioni di monitoraggio, prevenzione, formazione ed informazione unite alla gestione e al contenimento dei numeri sono l’unica reale soluzione possibile. E questo – conclude l’assessore – penso lo possa e debba sapere anche chi mi ha preceduto in questo importante ruolo”.