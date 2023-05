CAVADA (LEGA TRENTINO) * SANITÀ: « IN FUNZIONE DAL 29 MAGGIO I NUOVI POLIAMBULATORI A CAVALESE, SERVIZIO FONDAMENTALE »

14.21 - giovedì 25 maggio 2023

///

“Apprendo con gioia la notizia dell’avvio dell’attività per i nuovi poliambulatori presso l’ex Pediatria dell’Ospedale di Cavalese. Dopo i complessi interventi di ristrutturazione e sistemazione dei locali, che hanno richiesto tempi lunghi in ragione della necessità di non turbare le attività mediche quotidiane nelle aree limitrofe, finalmente un segnale importante per i cittadini della Valli dell’Avisio. Una soddisfazione e un servizio fondamentale che rappresentano la conseguenza dell’attenzione e degli investimenti della Giunta provinciale su questi territori.

Ora non resta che sperare che anche i numerosi e ingenti sforzi dell’amministrazione provinciale in tema di reperimento di personale sanitario – problematica di rilievo nazionale – producano effetti positivi, fornendo alle strutture i professionisti necessari per assicurare ai trentini, e non solo, i più adeguati servizi”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada.