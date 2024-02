QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « RINVENUTI IN UNO STABILE ABBANDONATO 3 PANETTI DI HASHISH / IDENTIFICATE 300 PERSONE »

07.40 - sabato 24 febbraio 2024

Si chiude una settimana di controlli straordinari del territorio per la Polizia di Stato in Provincia di Trento. A Trento, a Rovereto, ma anche a Carisolo e nel resto della Provincia, sono stati impiegati, oltre alle pattuglie ordinariamente impiegate nel controllo del territorio, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” e l’unità cinofila antidroga. Sono state così identificate – nell’arco di tre giorni – oltre 300 persone, controllati più di 100 veicoli e 10 esercizi pubblici in relazione ai quali erano giunte segnalazioni da parte della cittadinanza.

Da segnalare, in particolare, gli importanti risultati conseguiti nel contrasto al traffico di stupefacenti. Grazie all’aiuto di Pavlov– il cane antidroga in servizio presso la Questura di Padova ed aggregato per l’occasione – sono stati rinvenuti, accortamente nascosti in uno stabile abbandonato – 3 panetti di hashish per complessivi 1350 g, pronti ad essere immessi sul mercato della droga.