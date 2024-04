PAT * STRUTTURA “EX SAN PATRIGNANO“: « MINORENNI DIFFICILI, DISPOSTO IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI OSPITI »

14.13 - lunedì 29 aprile 2024

San Vito, disposto il trasferimento di alcuni ospiti minorenni. Per garantire pacifica convivenza e sicurezza nell’abitato di San Vito e nel Perginese, la Provincia autonoma di Trento d’intesa con Commissariato del Governo e Questura provvederà ad effettuare il trasferimento di alcuni degli ospiti nella struttura “Ex San Patrignano”. A confermarlo al sindaco di Pergine è stato il presidente della Provincia che ha incaricato il Dipartimento attività sociali di seguire i dettagli dell’operazione.

Si tratta di dodici ragazzi che verranno ospitati temporaneamente in un’altra struttura in disponibilità dell’Amministrazione e per i quali è previsto uno specifico piano di accoglienza. L’intervento si è reso necessario dopo che si sono verificati ripetuti episodi che hanno richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine oltre che delle autorità comunali e provinciali.