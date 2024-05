APT VALSUGANA (TN) * FESTE MEDIEVALI 2024: « 3 GIORNATE RICCHE DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI, A PERGINE- PARCO TRE CASTAGNI (26-27-28/7)»

17.03 - giovedì 16 maggio 2024

Il Parco dei 3 Castagni sarà di nuovo il grande protagonista durante le 3 giornate ricche di spettacoli e intrattenimenti in grado di coinvolgere tutti.

Tornano, per il secondo anno al Parco dei 3 Castagni di Pergine dal 26 al 28 luglio, le tradizionali Feste Medievali frutto della collaborazione tra Apt della Valsugana, Pro loco di Pergine Valsugana e con il Patrocinio del Comune di Pergine. Cortei, spettacoli e intrattenimenti medievali coinvolgeranno non solo turisti e intenditori ma anche i residenti.

Nella mattinata di venerdì 26 luglio si apriranno i cancelli del Parco dei 3 Castagni per inaugurare la 17^ edizione delle Feste Medievali di Pergine Valsugana, con orario 10.00 – 23.30 il venerdì e il sabato, 10.00-21.30 la domenica.

Tutto sarà pensato per rivivere l’atmosfera medievale.

Passeggiando tra le stradine e vie del Parco ci si potrà immergere tra tende e accampamenti dell’epoca Medievale per conoscere così le usanze, i costumi, i giochi e le pietanze del tempo.

Nei prati e nelle radure del Parco sarà allestito il mercatino medievale, dove si potranno acquistare capi d’abbigliamento e oggettistica dell’epoca.

I momenti di coinvolgimento del pubblico prevedono laboratori per grandi e piccini come: l’antica arte del tiro con l’arco, il sapere artigianale del fabbro e lo studio della medicina medievale.

Giullari, danzatrici e musici in continuo movimento, i falconieri, i tornei di armigeri e altre esibizioni verranno riproposte più volte al giorno per dare la possibilità a tutti gli ospiti di poter partecipare e immergersi nella magia dell’epoca Medievale.

A grande richiesta ritornano i tre momenti di rievocazione più apprezzati che, nell’arco della giornata, si ripeteranno alternandosi dalla mattina a sera.

“La disfida dei cavalieri” nell’Arena dei Cavalli: un vero e proprio duello tra cavalieri che condurranno i loro cavalli bardati allo scontro;

“L’attacco al Castello”: non poteva mancare la sfida per la conquista del Castello di Pergine che vedrà il popolo in rivolta ai nobili.

“Il carro delle illusioni con i giochi di fuoco”: rimarremo tutti a bocca aperta osservando la maestria dei maghi del fuoco.

*

Il biglietto d’ingresso giornaliero alle Feste Medievali di Pergine, organizzate nel Parco dei 3 Castagni con una veste rinnovata, più ricca di spettacoli e attività di intrattenimento, sarà:

– Intero €15,00,

– ridotto: 6-14 anni e residenti in Valsugana €10,00

– bambini 0-5 anni (se accompagnati) e disabili GRATUITO.

Nel biglietto d’ingresso sono compresi tutti gli eventi e le attività in programma fatta eccezione delle consumazioni nelle aree ristorazione.

FINO AL 15 GIUGNO in prevendita, su www.visitvalsugana.it/festemedievalipergine, la pagina del sito di Apt Valsugana dedicata all’evento, sarà possibile acquistare il biglietto giornaliero o l’abbonamento alle 3 giornate delle Feste Medievali di Pergine a prezzi vantaggiosi: Intero giornaliero €10,00; ridotto giornaliero: 6-14 anni €7,00.

Per tutti i residenti della Valsugana sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso fino al 15 giugno ad un prezzo agevolato di €5,00. Informazioni e acquisto presso gli uffici Apt.