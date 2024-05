ON. AMBROSI (FDI) * EUROPEE: «LA GRANDE OCCASIONE TRENTINA, FRATELLI D’ITALIA UNICO PARTITO CHE PUÒ PORTARCI IN EUROPA»

16.29 - giovedì 16 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ringrazio Giorgia Meloni per l’onore della candidatura alle Elezioni Europee. Mio obiettivo e quello di tutte e di tutti noi è crescere rispetto al dato delle scorse elezioni provinciali. Credo si tratti di un obiettivo alla nostra portata ma siamo tutti fortemente mobilitati al riguardo, in una stagione di bellissima e ritrovata unità interna, a fare il massimo in questo senso.

Ma esiste certamente un’importanza territoriale, perché questo voto rappresenta un’occasione storica per il Trentino, per la nostra Provincia Autonoma, per tornare finalmente ad eleggere alle urne un proprio rappresentante al Parlamento europeo, dopo l’affermazione di Giacomo Santini nel 1994. Dopo ci sono stati due subentri a legislatura in corso, ma il risultato pieno alle urne non è stato mai più centrato. Adesso possiamo davvero farcela, e questa possibilità è davanti a noi in tutta la sua concretezza. Con tutta evidenza, solo e soltanto la forza elettorale di Fratelli d’Italia può farci centrare questo obiettivo, perché è l’unico partito che – sondaggi alla mano – può eleggere nel collegio del Nord Est un numero rappresentanti tale da poterlo rendere questo traguardo realmente possibile.

Ovviamente tutti i voti sono rispettati e rispettabili, sempre. Ma in certe situazioni, come quella specifica che riguarda la nostra terra, se guardiamo all’obiettivo europeo non tutti i voti sono utili. Siamo l’unico partito che ha la forza di farcela, e la mia candidatura è una candidatura per tutto il territorio, per centrare insieme questi obiettivi. Mi rivolgo ovviamente alle elettrici e agli elettori di Fratelli d’Italia, il loro pieno supporto è indispensabile. Mi rivolgo anche alle elettrici e agli elettori di centrodestra perché ci diano una mano. Il mio appello al voto utile è rivolto anche oltre il nostro perimetro politico tradizionale di riferimento, la mia è una candidatura certamente politica ma al contempo di servizio per tutta la comunità e per tutto il territorio, e faccio in questo senso appello alle tante trentine e ai tanti trentini di buona volontà: il vostro voto è importante, non disperdetelo. Scegliete un voto che abbia la possibilità di portare una trentina in Europa.

Il mio impegno a Bruxelles sarà focalizzato su tutte le forme di sviluppo e di sostegno della nostra autonomia, spazio e attenzione per le nostre aziende che hanno bisogno di valide interlocuzioni , difesa della nostra agricoltura, del nostro vino e dei nostri prodotti dalla burocrazia europea, difesa delle nostre abitazioni contro la follia della direttiva sulle case green, fortissimo impegno in sede europea in difesa delle persone e delle comunità trentine sempre più minacciate dai grandi carnivori. Piccole e medie derivazioni idroelettriche: salvaguardia e tutela della autonomia imprenditoriale e dei comuni che vivono grazie ai proventi derivanti dalle centrali. NO messa a gara. Grandi derivazioni idroelettriche: efficientamento degli impianti, reciprocità tra gli stati membri, comportamento simmetrico tra tutti i paesi europei. Tutela dei diritti delle fasce più deboli, della società, delle persone com disabilità, dei nostri giovani” Lo ha dichiarato Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e candidata alle Europee nella Circoscrizione Nord Est nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura a Trento.