“VITREND“ * “IN ASCOLTO DELLA PAROLA”: « CON “FRA“ FRANCESCO PATTON E FABIO VETTORI, A TRENTO – VIA BELENZANI (28/9 – 17.30) »

17.06 - martedì 26 settembre 2023

“IN ASCOLTO DELLA PAROLA” Fra Francesco Patton e Fabio Vettori all’Atelier Benigni giovedì 28 settembre alle 17.30 per la presentazione del libro edito da ViTrenD. Si susseguono le presentazioni di libri all’Atelier Benigni degli editori, la nuova vetrina dell’editoria trentina aperta in via Belenzani, 51 a Trento.

Giovedì 28 settembre, alle 17.30, sarà ospite d’eccezione fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa, che insieme al noto disegnatore Fabio Vettori, è autore del libro “In ascolto della Parola”, edito da ViTrenD.

Il volume raccoglie i commenti alle letture della domenica del francescano trentino, pubblicati sul settimanale Vita Trentina. Con uno stile semplice e comprensibile, Patton offre ai lettori una serie di spunti per cogliere nella Parola di Dio riferimenti all’attualità, riflessioni puntuali di carattere spirituale e sociale e approfondimenti biblici. Ogni testo è accompagnato dalle vignette originali scaturite dalla matita di Fabio Vettori, disegnatore trentino e creatore delle “Formiche”, che arricchiscono le riflessioni, come rileva nella prefazione del libro il gesuita padre Antonio Spadaro.

Fra Francesco Patton sarà anche a disposizione dei giornalisti per interviste presso l’Atelier a partire dalle ore 17 fino alle 17.30.

Fr. Francesco Patton, nato a Trento nel 1963 e sacerdote dal 1989, dal 2016 è Custode di Terra Santa e autore di Abbecedario Biblico e di Più forte della morte è l’amore.

Fabio Vettori, nato a Trento nel 1957, è l’inventore delle “Formiche” e ha già lavorato con alcune realtà ecclesiali trentine. Tra le sue collaborazioni, “L’albero delle ciliegie – Teologia per ragazzi” e “Cari giovani, cari ragazzi e ragazze… Gesti e discorsi di papa Francesco”.