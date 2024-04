CARABINIERI – TRENTO * VAL DI NON – CONTROLLI SETTORE AGRICOLO: « GUIDA IL TRATTORE CON ASSICURAZIONE SCADUTA DA TRE ANNI, MEZZO SEQUESTRATO E MULTA DI 866 EURO »

09.35 - lunedì 29 aprile 2024

È normale in Val di Non vedere transitare trattori agricoli, non solo tra i meleti ma anche sulle strade statali e provinciali. Ciò che non è normale è utilizzare veicoli a motore sulla pubblica via che siano privi di assicurazione, obbligatoria per tutti i mezzi motorizzati e targati. Il motivo è semplice: tutti gli utenti della strada hanno il diritto ad un risarcimento di eventuali danni a cose o persone procurati dai veicoli in circolazione. Non è da poco, quindi, la sorpresa che si sono ritrovati di fronte i Carabinieri di una gazzella del Nucleo Radiomobile di Cles impegnati in servizio di perlustrazione nel territorio del Comune di Novella. Per loro era un controllo di routine nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di verifica dell’osservanza delle norme del Codice della Strada nei confronti dei conduttori di mezzi agricoli, disposta nell’ultima settimana dalla Compagnia Carabinieri di Cles nel periodo di fioritura dei meli; invece, i militari si sono ritrovati a chiedere, oltre ai documenti di guida e di circolazione, anche quelli assicurativi, per sentirsi rispondere dal conducente che ne era sprovvisto. Il motivo accertato? L’assicurazione era scaduta da quasi tre anni e non era stata rinnovata. Praticamente la trattrice agricola era priva di copertura assicurativa per responsabilità civile.

Il fatto è accaduto pochi giorni fa nella cosiddetta “terza sponda”, lungo la Strada Statale 42 che attraversa le frazioni del Comune di Novella. Il mezzo è stato sequestrato fino alla riattivazione della polizza e, inoltre, è scattata una sanzione amministrativa di € 866 che dovrà essere pagata dal conducente oppure dal proprietario che è obbligato in solido. Infatti, a guidare il trattore era una persona diversa dal proprietario e, in qualità di conducente, gli sono stati anche decurtati 5 punti dalla patente di guida.

Un altro obbligo che va ricordato è quello di portare sempre al seguito tutti i documenti di guida, circolazione ed assicurativi. Infatti, i Carabinieri della Stazione di Novella, ancora pochi giorni fa e sempre lungo lo stesso tratto di Statale 42, hanno proceduto al controllo di un’altra trattrice agricola il cui conducente non aveva con sé la documentazione prevista, ricevendo come previsto dal Codice della Strada una sanzione pari ad € 42, con l’obbligo di portare in visione i documenti al Comando Carabinieri più vicino.

I controlli su strada da parte dei militari della Compagnia di Cles proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire la massima sicurezza stradale nell’interesse di tutti gli utenti.