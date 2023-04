ISTITUTO DEMOPOLIS * BAROMETRO POLITICO: « FDI SI CONFERMEREBBE PRIMO PARTITO SE SI TORNASSE ALLE URNE (CON IL 29,2%), IN CRESCITA DI OLTRE 3 PUNTI RISPETTO AL 25 SETTEMBRE »

15.25 - giovedì 20 aprile 2023

Se si tornasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia si confermerebbe, con il 29,2%, primo partito nel Paese, in crescita di oltre 3 punti rispetto al voto del 25 settembre. Dopo la ripresa registrata nelle ultime settimane, si stabilizza al 20,5% il consenso al Partito Democratico di Elly Schlein. In terza posizione, al 15%, il Movimento 5 Stelle di Conte.

È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Fuori dal podio troviamo la Lega al 9%, Forza Italia al 6,8%, Azione al 4,3%%, Sinistra e Verdi al 3,2%. Sotto il 3% le altre forze politiche.

Intanto, dopo soli 245 giorni, si è dissolto il progetto unitario avviato nell’agosto scorso da Calenda e Renzi, alla vigilia delle elezioni Politiche. Dopo alcuni mesi in cui il Terzo Polo ha oscillato tra il 7 e l’8%, oggi Azione otterrebbe poco più del 4%, Italia Viva il 2%: dati, per Calenda e Renzi, sostanzialmente identici a quelli rilevati un anno fa da Demopolis, nell’aprile del 2022.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato anche la forza odierna delle coalizioni: i partiti della maggioranza che sostiene il Governo Meloni otterrebbero nel complesso il 46%. Sfiora il 47%, anche se appare sempre più frammentato, il peso complessivo delle opposizioni presenti in Parlamento: 25,5% per il Centro Sinistra trainato dal PD, 15% per i 5 Stelle, più un 6,3% attribuibile all’appena disciolto Terzo Polo.

4 italiani su 10 promuovono i primi 6 mesi di vita dell’Esecutivo. Il giudizio dell’opinione pubblica sull’operato del Governo Meloni resta tendenzialmente stabile, con un lieve calo delle valutazioni positive nelle ultime settimane: si passa dal 39% di fine ottobre al 43% di dicembre, sino al 40% di oggi. Più alta, al 44%, risulta invece la fiducia degli italiani nella Premier Giorgia Meloni.

“I dati del mese di aprile – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – evidenziano una polarizzazione politica, sempre più netta ed evidente, nelle valutazioni degli italiani”.

A promuovere l’operato del Governo guidato da Giorgia Meloni è oggi il 90% di chi vota Fratelli d’Italia, il 68% di chi sceglie la Lega di Salvini e il 65% dei simpatizzanti di Forza Italia. Le opinioni positive sull’Esecutivo crollano fra chi vota i partiti di opposizione: a promuovere il Governo è appena il 5% di chi vota il PD ed il 4% degli elettori del Movimento 5 Stelle.

Nota informativa: l’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 18 al 19 aprile 2023 su un campione nazionale di 2.000 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne, stratificato per aree geografiche di residenza, genere e fascia di età. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it