MART – ROVERETO (TN) * GIORNATA MUSEI 2024: «IL 18 MAGGIO PORTE APERTE AL MART, CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO E GALLERIA CIVICA DI TRENTO»

18.00 - mercoledì 15 maggio 2024

Giornata internazionale dei musei 2024. Il 18 maggio ingresso gratuito in tutte le sedi Mart. Sabato si rinnova l’appuntamento con la Giornata internazionale dei Musei promossa dall’International Council of Museums con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza dei musei per lo sviluppo della società. Porte aperte al Mart, alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento.

Come ogni anno il Mart di Rovereto aderisce all’iniziativa proposta da ICOM a cui partecipano più di 30.000 musei in oltre 120 nazioni. Nel museo disegnato da Mario Botta sono in corso le grandi mostre Arte e Fascismo e Global Painting. La Nuova pittura cinese. Completano l’offerta le monografiche su Pietro Gaudenzi e su Felice Tosalli e il percorso dedicato ai capolavori del Mart. Nel foyer del primo piano, infine, sono esposti i progetti candidati all’ultima edizione del premio di architettura Costruire il Trentino, a cura dall’associazione CITRAC e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento. Al sabato il museo è aperto dalle 10.00 alle 20.30.

A 10 minuti a piedi dal Mart è possibile visitare la Casa d’Arte Futurista Depero dove trovano sempre collocazione alcuni dei 3000 oggetti lasciati dall’artista alla città: dipinti, disegni, tarsie in panno e in buxus, grafiche, giocattoli, mobili, disegni, locandine, collage, manifesti, prodotti d’arte applicata. Dalle 10.00 alle 18.00. A Trento, negli spazi della Galleria Civica, è allestita la mostra Allegoria della felicità pubblica, in collaborazione con Trento Capitale Europea del Volontariato 2024. La Galleria è aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.