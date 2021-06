COMUNE DI TRENTO * ” TROFEO CASSA DI TRENTO – TROFEO ROTHOBLAAS “: « CHIUSURA STRADE A RAVINA E ROMAGNANO PER GARA CICLISTICA, DOMENICA 13 GIUGNO »

Domenica chiusura strade a Ravina e Romagnano per gara ciclistica. Domenica 13 in zona Ravina – Romagnano si terrà la gara ciclistica denominata “Trofeo Cassa di Trento – Trofeo Rothoblaas” organizzata dall’A.d.s. club ciclistico Forti e veloci.

Si rende necessaria quindi l’istituzione nella fascia oraria 8.55 – 18 della sospensione temporanea della circolazione stradale, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti e delle vetture al seguito della corsa, a Ravina in via dell’Impresa e in via Stella e a Romagnano in via dei Pomari, via della Gottarda, via delle Ischie, via alle Porte, piazza Condini ed in via alle Sette Fontane. Le limitazioni della circolazione verranno regolate alle intersezioni stradali da apposito personale o dagli agenti della Polizia locale.