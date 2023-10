ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * ELEZIONI TRENTINO: « VALDUGA E FUGATTI? NON C’È CONFRONTO »

17.08 - giovedì 19 ottobre 2023

Valduga e Fugatti? Non c’è confronto. Prendiamo atto del fatto che Maurizio Fugatti sia nuovamente scappato dal confronto che Francesco Valduga aveva proposto nei giorni scorsi, dandogli la possibilità di scegliere la data, il luogo, l’orario e persino i temi sui quali dibattere.

Il confronto sarebbe stato un servizio ai trentini, per avere la possibilità di essere correttamente informati su idee, programmi e visione che Fugatti mai ha voluto esporre alla comunità che si candida a governare, né rendere conto di ciò che ha fatto o non ha fatto.

I dibattiti sono occasioni per parlare delle proprie proposte, ma soprattutto di ascolto con le categorie produttive e professionali e le associazioni, che chiedono di avere risposte chiare dalla politica e da chi serve le istituzioni. Questo ascolto è mancato in questi cinque anni e il fatto che Fugatti nemmeno in campagna elettorale si degni di presentarsi nelle varie occasioni di dibattito sottolinea l’impossibilità da parte sua di difendere il suo operato e quello della giunta che rappresenta, nonché la mancanza di rispetto nei confronti di chi, ogni giorno, attraverso la propria professione, prova ancora a fare del Trentino una terra di eccellenza.

Alleanza Democratica Autonomista