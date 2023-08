CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * EVENTI – SPETTACOLO: « VENERDÌ 4 AGOSTO “TRIBÙ NOMADE” / DOMENICA 6 “CENA DI GALA” ALL’APERTO »

16.17 - mercoledì 2 agosto 2023

Il Consorzio Esercenti Nago Torbole (Tn) propone per questa settimana:

– Venerdì 4 agosto ad ore 21,00 Parco Pubblico di Nago, per la manifestazione “MusicEstate” “Tribù Nomade” tribute band de “I Nomadi” famosissimo e storico gruppo pop italiamo, amatissimo in Trentino, terra in cui il co fondatore Augusto Daolio (purtroppo scomparso da anni) aveva forti legami personali;

– Domenica 6 agosto dalle ore 19,30 ripropone la “Cena di Gala” all’aperto (era stata spostata per maltempo, nel week end scorso), “Dall’alba al tramonte ” (la colazione sul lago è stata organizzata), prenotazioni obbligatorie.

A seguire nella prossima settimana , maltempo permettendo, il 12 agosto sempre nel Parco pubblico di Nago e sempre per la manifestazione “MusicEstate”, una tribute band assai famosa (presente anche in Rai) dal nome “Innocenti evasioni” ispirata e tributata all’immenso Lucio Battisti.

Informazioni e prenotazioni info@eventinagotorbole.it – www.eventinagotorbole.it