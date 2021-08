PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRASPORTO PUBBLICO: « L’ABBONAMENTO PER ALUNNI E STUDENTI È DI 20 EURO, TUTTE LE INFO SUL SITO WWW.TRASPORTI.PROVINCIA.TN.IT SEZIONE ” NEWS ” »

Trasporto pubblico: l’abbonamento per alunni e studenti è di 20 euro.Tutte le info sul sito www.trasporti.provincia.tn.it sezione “news”.

Per il prossimo anno scolastico 2021/2022, la Giunta provinciale alcune settimane fa ha approvato la tariffa di 20 euro per l’utilizzo dei servizi di trasporto da parte di alunni e studenti trentini, dalle scuole infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, compresi i centri di formazione professionale e i centri socio educativi. L’abbonamento, in vigore dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, è di libera circolazione, ovvero tratta casa – scuola e con la possibilità di utilizzo di tutti i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani e treni nell’ambito provinciale.

Il trasporto è totalmente gratuito dal quarto figlio in poi, è però necessario che le famiglie che usufruiscono del servizio compilino, una volta effettuato il pagamento per i primi 3 figli, l’autodichiarazione: “modulo autocertificazione valido per ritiro abbonamento trasporto gratuito dal quarto figlio” disponibile sul sito www.trasporti.provincia.tn.it nella sezione “news” o modulistica.

Si segnala che non saranno concesse proroghe per il pagamento della tariffa rispetto all’avvio delle lezioni scolastiche: entro l’inizio della scuola le famiglie dovranno aver caricato la smart card per consentire ai figli di utilizzare i servizi di trasporto.