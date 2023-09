QUESTURA DI TRENTO * SICUREZZA TERRITORIO: « ARRESTATO UN RICERCATO, FERMATI DUE PUSHER IN VIA ROMA »

14.51 - martedì 26 settembre 2023

La Polizia di Stato di Trento ha arrestato un 40enne nato in Brasile su cui pendeva un mandato per precedenti penali (reati contro patrimonio). Ora dovrà scontare un anno e 4 mesi di carcere, con cumulo di pena. L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato vicino ad un campo sportivo del capoluogo. È stato anche deferito per possesso improprio di una bicicletta e cavi di rame, provento di furto. Inoltre è accusato di tentato furto all’interno di un centro sportivo e lesioni aggravate nei confronti della madre.

In città sono stati arrestati due tunisini per droga. Gli agenti della Squadra Mobile (coordinata da Sergio Papulino) hanno notato la cessione di stupefacente in pieno centro. Lo scambio -secondo le ricostruzioni degli inquirenti- non sarebbe stato concluso poiché il compratore non avrebbe avuto la liquidità sufficiente per l’acquisto della dose. Il pusher si era accorto della presenza dei poliziotti e per tale motivo aveva tentato di passare la droga ad un connazionale vicino a lui. Entrambi i soggetti, di 36 e 31 anni, sono stati bloccati. A seguito delle perquisizioni sono stati rinvenute quattro dosi di cocaina del peso di 2,4 grammi e 300 euro in contanti. Ora i due -colti in flagranza di reato- sono in carcere. La posizione circa la presenza in Italia la posizione personale è sottoposta a valutazione dell’Ufficio immigrazione.