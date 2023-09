ORDINI AVVOCATI TRENTO – ROVERETO – BOLZANO * “X CONGRESSO GIURIDICO FORENSE: « A TRENTO IL 28, 29 E 30 SETTEMBRE, STAGIONE DI RIFORME TRA EFFICIENZA ED EFFICIENTISMO »

14.08 - martedì 26 settembre 2023

“X Congresso Giuridico Distrettuale Forense” – Trento 28, 29 e 30 settembre 2023 “Il ruolo dell’Avvocato in una stagione di riforme tra efficienza ed efficientismo”. Oggi è stato presentato alla stampa e ai media il Congresso Giuridico Distrettuale che si svolgerà a Trento il 28, 29 e 30 settembre prossimi.

Il Congresso, giunto alla decima edizione, è stato organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento unitamente ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto e Bolzano.

Prevede ben 19 sessioni suddivise tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto societario, diritto commerciale, deontologia, che vedranno impegnati 72 tra relatori e moderatori presso il Teatro Sociale (per l’inaugurazione), le aule dell’Università degli Studi di Trento, l’aula magna della Filarmonica e l’Itas Forum.

Il Congresso Giuridico Distrettuale è un evento particolarmente importante: dedicato alla formazione degli avvocati, rappresenta un unicum sull’intero territorio nazionale e vedrà la presenza, quali relatori e ospiti, di professori universitari, magistrati e avvocati provenienti da tutta Italia.

Ad iscrizioni ancora aperte ha già raggiunto la quota di 600 partecipanti, anche da fuori regione. Si tratta di un evento unico non solo con riguardo all’attività formativa ma pure in quanto occasione per gli avvocati del Distretto di incontrarsi e ritrovarsi quale comunità.

Gli avvocati si trovano ad operare con delle riforme nei vari settori che ben difficilmente riusciranno a raggiungere gli obiettivi del Legislatore, cioè la riduzione dei tempi dei processi e lo smaltimento dell’arretrato: obiettivi impossibili senza un considerevole aumento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo.

In ogni caso, l’Avvocatura non intende sottrarsi al proprio ruolo di garante dei diritti del cittadino, recuperando il ruolo sociale e culturale che le compete. L’Avvocatura deve poi essere pronta ad affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale, rivendicando la dimensione umana dell’avvocato, il quale non può e non deve diventare un’appendice tecnico-giuridica di un linguaggio digitale.