CANALE 5 – “POMERIGGIO CINQUE” * GIULIA CECCHETTIN: PAPÀ GINO: « RINGRAZIO TUTTA L’ITALIA PER L’AFFETTO DIMOSTRATO E LA VICINANZA »

«Vi ringrazio tutti e ringrazio tutta Italia per l’affetto dimostrato e la vicinanza. Ho accettato di fare questa telefonata solo perché volevo comunicare che avevamo una diretta che doveva tener vivo l’interesse ma dopo ver ricevuto la notizia non sono stato bene e non me la sono sentita; quindi, ho disatteso l’impegno che avevo preso verso questa trasmissione e ho accettato adesso di partecipare telefonicamente solo per ringraziare per la vicinanza che ho sentito e che ha scaldato quel poco i cuori di tutta la nostra famiglia».

Sono le parole che Gino – papà di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta – ha pronunciato oggi, in diretta, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. «Abbiamo deciso che da oggi fino al giorno del funerale di Giulia di non partecipare attivamente a nessuna trasmissione perché per noi – conclude il papà di Giulia – adesso, è arrivato il momento del dolore. Vogliamo ricordare Giulia e concentrarci in quello che di bello ci ha dato, senza distrazioni. Avremo comunque modo di ricordarla dopo, ma fino a quel momento vorremmo stare un attimo raccolti.».

