LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: YASMINE MRICH, « LA MIA CANDIDATURA PER PORTARE IN CONSIGLIO LA VOCE DI NOI GIOVANI »

Si parla tanto di giovani, noi sui giovani preferiamo puntare direttamente offrendo loro, ogni volta che è possibile, l’opportunità di fare politica in prima persona. Yasmine Mrich, nata a Cles nel 1996, attualmente a Roverè della Luna, sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente alle prossime elezioni provinciali. Dopo aver conseguito il diploma di maturità al Liceo delle Scienze umane consegue in un primo momento la laurea triennale in Scienze tecniche psicologiche per poi concludere il percorso universitario con la laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

A seguito all’esperienza lavorativa pregressa nell’ambito delle certificazioni ISO, decide di approfondire la tematica della sicurezza sul lavoro diventando formatore accreditato e RSPP esterno: “Sono entusiasta – dichiara – dell’opportunità di coinvolgimento politico prospettatami dal Segretario e Capolista Achille Spinelli. Spero di riuscire a portare in Consiglio la voce di noi giovani, delle nostre istanze, dei nostri bisogni”.

“Abbiamo molto bisogno di ragazze e di ragazzi – afferma dal canto suo Spinelli – che abbiano voglia di fare e portino in Consiglio la forza e la freschezza di una nuova visione: benvenuta, Yasmine!”.