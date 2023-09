UDC TN-AA * M5S: DAL RÌ, « LA CARATTERISTICA DEL “PARTITO DEL VAFFA” ERA DICHIARARSI CONTRO A PRESCINDERE, SI RIVELÒ UN FALLIMENTO »

09.37 - martedì 26 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Considerammo e consideriamo il voto del 2018 ad M5S un sintomo. Un sintomo di una crisi di rappresentatività che è propria di questo sistema elettorale, che c’era nel 2018 e c’è pure oggi. Forse più grande, visti l’insuccesso e la delusione che quello strano fenomeno ha poi regalato al Paese.

La caratteristica fondante del “Partito del Vaffa” era il dichiararsi contro a prescindere e, se il loro “Uniamoci contro” si rivelò un fallimento è anche perchè, come disse Sant’Agostino, un Popolo si ritrova in ciò che ama.

Il radunarsi contro NON è popolarismo. La stessa animosità che vediamo riproporre oggi nel piccolo del Trentino contro chi ha ereditato la gestione Zeni della sanità, le grandi infrastrutture urbane e provinciali figlie del 2003 (leggasi ex Italcementi, ex Sloi, ex Carbochimica, uscita PiRuBi in val d’Adige, NOT, Palacongressi e parcheggi della Fiera di Riva del Garda, la variante al By Pass del corridoio Verona – Munich e compagnia cantando), l’affossamento della scuola a firma Rossi, appare sproporzionata rispetto alla delusione che in tanti manifestano per la “poca determinazione ed il poco coraggio” della Giunta uscente. Cui va dato atto di aver dovuto attingere ad un Consiglio Provinciale che compete a pieno titolo con il precedente per debolezza.

Perciò consideriamo dei superficiali coloro che sperano che l’insuccesso di M5S chiuda quella crisi di rappresentatività del sistema che a nostro parere si è anzi aggravata. Con la crisi che viviamo e che è dell’Europa abbiamo il dovere di rinnovarci e rinnovare, di costruire Comunità in chiave positiva e non contro qualcosa o qualcuno avverso ai quali unirsi. Popolo per Sperare.

Questa è la sfida che dobbiamo affrontare in un decennio buio che qualche spiraglio lo avrà aprendo gli spazi della politica a chi vuol fare. Lasciando il lamento a chi il confronto sul fare lo perderebbe comunque. Per questo Vi chiediamo il voto.

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Suedtirol

